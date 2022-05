Laue Nächte

Beim Acoustic Lakeside Festival in Sittersdorf sind diesmal unter anderem Wallis Bird, Nada Surf und Farewell Dear Ghost dabei. Nach vier Jahren Pause findet das Acoustic Lakeside Festival heuer wieder am Sonnegger See in der Gemeinde Sittersdorf statt. Mit einer deutlich reduzierten Besucher:innen-Kapazität soll die familiäre Stimmung der Anfangsjahre wieder hochgelebt werden, um einen noch entspannteren Rahmen für laue Sommernächte am See zu ermöglichen. Im Zeichen der Nostalgie spielten bei der Auswahl des Lineups vor allem prägende Gestalten der vergangenen Festival-Ausgaben eine große Rolle. So finden sich heuer einige bekannte Namen am Sonnegger See wieder, die das Publikum mit akustisch interpretierten Sets in ihren Bann ziehen wollen. Bei uns gibt’s die letzten zwei Festivalpässe zu gewinnen!

Gewinnspiel

Gewinnen Sie die letzten 2 Festivalpässe für das Acoustic Lakeside Festival!

Wann: 15. – 16.07.2022

Ort: Sonnegger See, Sittersdorf

Teilnahmeschluss: 19. Juni 2022