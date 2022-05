Freudvoller Energiebündler

Lang ist‘s her – die letzte Tour von Hubert von Goisern ging im Herbst 2016 über die Bühne(n). Seitdem hat Hubert von Goisern nicht nur an seinem ersten Roman, flüchtig, sondern auch an neuer Musik gearbeitet.

Die Veröffentlichung des Studioalbums Zeiten & Zeichen war für Sommer 2020 geplant. Aufgrund der Pandemie wurde die Tour mittlerweile um zwei Jahre verschoben und nun ist es endlich soweit ((stereo)) Team holt Hubert von Goisern am 29. Juli nach Klagenfurt und wird ein Open-Air-Konzert am Neuen Platz spielen. Noch immer steckt Hubert von Goisern voller Ideen und Energie, er bleibt neugierig und fordert sein Publikum heraus. Jedes Mal aufs Neue. Hubert von Goisern hat nie das gemacht, was von ihm erwartet wurde, und war damit konsequent erfolgreich. Von den Anfängen als Alpenrocker mit dem „Hiatamadl“ über seine Expeditionen nach Tibet und Afrika, die Linz-Europa-Tour auf einem umgebauten Lastschiff bis zum bahnbrechenden Erfolg von „Brenna tuats guat“.

