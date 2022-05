Der Businesslauf am Red Bull Ring, mit einer einzigartigen Location für einen Laufbewerb, wird für jedes Unternehmen und jeden Teilnehmer zum unvergesslichen sportlichen Erlebnis. Teams, Einzelläufer, Nordic Walker & Lehrlinge treten in eigenen Kategorien gegeneinander an.

Am 8. Juni 2022 findet der bereits 10. SPARKASSEN BUSINESSLAUF auf der Rennstrecke des Red Bull Rings statt – nur wenige Tage bevor die Formel 1 und die MotoGP ihre Spuren am Ring hinterlassen, bezwingen Laufbegeisterte die Rennstrecke auf zwei Beinen.

Zusätzlichen Antrieb erhalten die Teilnehmer vom ehemaligen Weltklasse-Biathleten und Lokalmatador Christoph Sumann, der der Veranstaltung nicht nur ein authentisches Gesicht gibt, sondern auch beim Businesslauf persönlich mit an den Start gehen wird.

