50 Jahre live und nach wie vor nicht leise.



Mehr als fünfzig Jahre ist es nun her: 1971. Das Lied über einen im Rinnsal Zertretenen belegte wochenlang die Nummer 1 der österreichischen Charts. Der Herr Hofa brutal gemeuchelt, aber mit Wolfgang Ambros meinte es das Schicksal hingegen gut. Es schickte den Singer-Songwriter auf einen Karriereweg, der seinesgleichen sucht. Mit seiner Band, der legendären "No 1" im Rücken, steht Wolfgang Ambros in den großen Hallen des Landes endlich wieder in voller Formation vor seinen Fans. Das Motto: 50 Jahre live!





Wann: 29. Mai 2022 um 20 Uhr

Wo: Stadthalle Graz, Messeplatz 1, 8010 Graz

