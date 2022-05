ANNE FRANK – Die Lesung

Social Media in Zeiten des Krieges. Lesung und Diskussion

u. a. mit Christl Clear, Christoph Feurstein, Manuel Rubey, Dirk Stermann, Thees Uhlmann und Yasmo.

Für das audiovisuelle Projekt ANNE FRANK — DER PODCAST gegen Wissenslücken zu den NS-Verbrechen unter Jugendlichen haben 46 Sprecher:innen Auszüge aus dem Tagebuch der Anne Frank eingelesen, darunter Christl Clear, Christoph Feurstein, Manuel Rubey, Dirk Stermann, Thees Uhlmann und Yasmo. Sie werden im Gartenbaukino Passagen aus dem Tagebuch lesen und danach mit Barbara Tóth (FALTER) und Dr. Svenja Schäfer, M.A. (Uni Wien) zum Thema »Social Media in Zeiten des Krieges — Propaganda damals und heute« diskutieren. Die Expertin forscht an der Uni Wien zur Wirkung von digitalen Medien auf Wissen und soziale Dynamiken, z. B. wie sich selective exposure in digitalen Medien in Polarisierungsprozesse auswirkt. Soziale Netzwerke werden im Krieg zu Propagandakanälen. Doch kanalisieren sie auch die Unterstützung für die Ukraine. Wie können wir das für uns nutzen? Fragen wie diesen widmet sich das Podium.

Wann: 24. Mai 2022, 18.30 Uhr

Ort: Gartenbaukino Wien

Der Reinerlös dieses Abends geht an Train of Hope

