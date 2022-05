Ulrike Folkerts, beliebteste und längstdienende Tatort-Kommissarin, hat in der Rolle der toughen Ermittlerin Lena Odenthal das Frauenbild im TV-Krimi revolutioniert. Doch bis sie ihre eigene Rolle im Leben gefunden hat, war es ein harter Weg. Ihre Erfahrungen als prominente Frau in der Filmbranche, als lesbische Frau, als kinderlose Frau, als älter werdende Frau spiegeln wider, was viele Frauen erleben. Und aus vorgesehenen Rollen auszubrechen braucht es Kraft. Offenherzig, direkt und humorvoll erzählt Ulrike Folkerts aus ihrem Leben und stellt ihre Biografie vor. Spricht über ihren Kampf gegen innere und äußere Widerstände. Über die verhasste Tanzstunde im Rock, vom Festgelegt-Werden auf die Tatort-Figur, ihre Rolle im "Jedermann", bis zur Frage, wie es hinter den Kulissen des "Tatort" zugeht. Ein Abend im Rahmen des "Fine Crime" Krimi-Festivals.

Wann: 04.06.2022 um 19:30 Uhr

Ort: Komödie Graz

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Wir verlosen 2x2 Tickets für Ulrike Folkerts in der Komödie Graz!

Teilnahmeschluss: 20. Mai 2022