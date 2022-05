ERSTES GROSSES RACING-HIGHLIGHT 2022 AM SPIELBERG MIT GT3-SUPERSPORTWAGEN

Von 20. bis 22. Mai startet der Motorsport-Sommer 2022 am Red Bull Ring mit dem ersten großen Highlight – dem ADAC GT MaADAC GTsters – so richtig durch! Die Fahrer und Teams absolvieren ihren diesjährigen Österreich-Auftritt am zweiten Rennwochenende der Internationalen Deutschen GT-Meisterschaft. Einmal mehr werden Traumautos von Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes und Porsche die Fans am Spielberg begeistern. Zudem sind zahlreiche rot-weiß-rote Piloten und attraktive Partnerserien am Start, wie der Porsche Carrera Cup Deutschland, die ADAC GT4 Germany, die ADAC TCR Germany und die Fanatec GT2 European Series. Tickets gibt es zum Vorverkaufspreis unter www.redbullring.com sowie an den Tageskassen.

Wann: 20. - 22.05.2022

Ort: Red Bull Ring Spielberg

Gewinnspiel

Wir verlosen 40x2 Wochenendtickets für ADAC GT Masters 2022 am Red Bull Ring!

Teilnahmeschluss: 15. Mai 2022