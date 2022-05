Wer regelmäßig auf unserer Vorteilsclub-Seite vorbeischaut hat die vielen Rezeptideen von cookingCatrin bestimmt schon entdeckt! Für all jene die noch mehr Inspiration wollen gibt’s jetzt die neue Ausgabe des KÖSTLICH Magazins!

KÖSTLICH in den Frühling!

Genuss, Kulinarik und Genießer-Hotspots auf über 100 genussvollen Seiten: Im neuen „KÖSTLICH“-Magazin von cookingCatrin geht es kulinarisch durch den Frühling und Sommer: Eine Germteig-Parade, große Backliebe mit kreativen Torten-Rezepten und eine bunte Mädels-Party mit vielen süßen Highlights, pikanten Snackideen sowie passender Dekoration.

Catrin Ferrari-Brunnenfeld, vielfach international ausgezeichnete Foodbloggerin, Autorin und Köchin aus Leidenschaft, präsentiert die bereits achte Ausgabe des Genussmagazins „KÖSTLICH“. In der Frühling-Sommer-Ausgabe wird die warme Jahreszeit kulinarisch begrüßt, man kocht sich durch die Fülle an sommerlichen Aromen, zelebriert die Liebe zum guten Wein und widmet sich dem Thema Familie. „Nach einem langen Winter freuen wir uns auf die warme Jahreszeit: laue Sommerabende mit lässigen Drinks, fruchtige Beeren-Rezepte und buntes Gemüse der Saison genauso wie mehr als 44 gelingsichere Rezeptideen für die kreative Alltagsküche wie zum Beispiel kreative Brötchen und Snack-Ideen, ein großes Germteig-Special und Kochen mit der ganzen Familie. Und all das auf mehr als 100 genussvollen Seiten“, so cookingCatrin.

Das KÖSTLICH-Magazin von cookingCatrin: erhältlich österreichweit im gut sortierten Zeitschriftenhandel sowie in ausgewählten Shops und im cookingCatrin-Onlineshop. Jetzt bestellen und mit der neuen Ausgabe den Frühling und Sommer kulinarisch erleben.

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Wir verlosen 5x cookingCatrin Produkt Package bestehend aus:

- Dem neuen KÖSTLICH Magazin

- Emaille-Tasse „Zuckerpuppe“

- Kochbuch ECHT.FESCH.GEKOCHT.

Teilnahmeschluss: 22. Mai 2022