Der Tourismusverband Villach holt gemeinsam mit der Stadt Villach und ausgewählten Partnern vom 20. bis zum 22. Mai 2022 die SUP ALPS TROPHY an den Faaker See. Damit wird der heimischen Paddelszene erstmals vor Ort der direkte Vergleich im Wettkampf mit nationalen und internationalen SUP-Profis ermöglicht. In insgesamt vier Rennen an drei Tagen kann man sich in unterschiedlichsten Renndistanzen mit den besten Paddlern aus dem Alpenraum messen und rund um die Wettkämpfe sorgt ein umfangreiches Info-, Test- und Partyprogramm für ein abwechslungsreiches Festivalwochenende.

Gewinnspiel

Exklusiv für 10 Vorteilsclubmitglieder gibt’s ein Spezialtraining am SUP-Board mit dem österreichischen Meister Chris Taucher und dem deutschen Meister Normen Weber. Gemeinsam wird an den besten Techniken fürs Stand-up-paddeln gefeilt und die beiden Profis stehen exklusiv mit Tipps und Tricks zur Verfügung! Für alle Teilnehmer am Spezialtraining gibt’s außerdem noch das prallgefüllte THE LAKE ROCKS Teilnehmersackerl inklusive dem offiziellen Renn-Lycra des Faaker-See-Paddelfestivals! Teilnahmeschluss: 16. Mai 2022