Am Sonntag, dem 3. Juli, ertönt frühmorgens der Startschuss für die 23. Ausgabe des IRONMAN in Kärnten. Währenddem das 17-köpfige Kernteam die Vorbereitungen weiter vorantreibt, werden im Juli wiederum rund 3800 Athleten aus 71 Ländern für die Triathlon-Festlichkeiten in Klagenfurt am Wörthersee erwartet.

Sie wollen uns zeigen, wo der Hammer hängt? Dann melden Sie sich an und beweisen Sie uns, dass Sie es draufhaben. Wir sind bereit und voll motiviert.

Teilnahmebedingungen:

Wir suchen Hobbysportler! Es soll ein fairer Wettkampf zwischen Hobbysportlern und Kleine Zeitung Mitarbeitern sein. Keine Lizenznehmer, keine Profis. Jede Disziplin wird von zwei TeilnehmerInnen bestritten.

Datum: Sonntag, 03.07.2022

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Gewinnen Sie im Rahmen des IRONMAN einen von sechs Startplätzen in der Kleine Zeitung Leser-Staffel Teilnahmeschluss: 23. Mai 2022