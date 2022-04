Am 8. Mai empfängt Austria Klagenfurt im heimischen Wörthersee Stadion die „Blackies“ aus Graz. Beide Teams haben bereits eine äußerst starke Saison hinter sich: Während den Steirern Platz zwei und damit das internationale Geschäft wohl nicht mehr zu nehmen sein wird, ist es schon eine kleine Sensation, dass der Aufsteiger aus Klagenfurt wohl bis zum Ende um eben dieses mitspielt. Um diesen Traum zu verwirklichen, zählt in den restlichen Partien jeder Punkt. So hätten es sich die Violetten aus Klagenfurt mehr als nur verdient, dass das Stadion an diesem Tag, der vom Verein zum „Family Day“ ausgerufen wurde, bestmöglich gefüllt sein wird. Ab 12.30 Uhr wird es für die Kinder ein tolles Rahmenprogramm, unter anderem mit einer Hüpfburg, Fußball-Kicker und einem Gewinnspiel geben, bei dem sie ein Meet & Greet mit ihrem Lieblingsspieler gewinnen können.

Datum: Austria Klagenfurt vs. SK Puntigamer Sturm Graz, Spielbeginn 14.30 Uhr, Rahmenprogramm „Family Day“ ab 12.30 Uhr

Ort: Wörthersee Stadion Klagenfurt

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Wir verlosen 100 Freikarten für dieses Spiel und geben 22 Kindern die Möglichkeit, mit

ihren Idolen Hand in Hand auf

den Platz zu marschieren!

Teilnahmeschluss: 3. Mai 2022