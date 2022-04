VieVinum 2022 – Österreichs internationales Weinfestival naht!

Von 21. bis 23. Mai 2022 versammelt die VieVinum wieder die besten Weingüter aus Österreich und vielen Teilen der Welt in der HOFBURG Vienna. Ein Fixtermin, den sich Weinfreunde nicht entgehen lassen.

Rund 500 Winzer aus nah und fern sind vor Ort und präsentieren persönlich ihre Weinschätze. Neben dem Schwerpunkt Österreich werden wieder Aussteller aus zahlreichen europäischen Weinbaugebieten von West bis Ost und so mancher Region aus Übersee erwartet. Zudem präsentiert die VieVinum dieses Jahr mit Südtirol und Sizilien Winzer von zwei höchst unterschiedlichen Weinbaugebieten als Ehrengäste. Alpen und Ätna stehen einander quasi als Pole gegenüber und üben jeweils einen großen Magnetismus auf Weinliebhaber aus.

School of Wine

Neues und Bedeutendes aus der Weinszene erfährt und verkostet man in der School of Wine, wo Fachmedien aus Österreich und Deutschland sowie Winzergruppierungen verschiedenster Nationen mit kommentierten Verkostungen spannende Programmpunkte gestalten. Am besten sichert man sich rasch seine Verkostungs-Slots und wirft für die gute Messevorbereitung vorab einen Blick in das Online-Ausstellerverzeichnis.

Fakten VieVinum

Ort: HOFBURG Vienna, Eingang Heldenplatz

Datum: Samstag, 21. Mai bis Montag, 23. Mai 2022

Öffnungszeiten:

Sa. bis Mo. von 13 bis 18 Uhr

Fachbesucher & Presse: Sa. bis Mo. von 09 bis 18 Uhr

Onlineticket: € 75,- finden Sie hier www.vievinum.at/tickets

Fachbesucher nach Akkreditierung € 55,-

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier

Gewinnspiel

Verlost werden 5x2 1-Tages-Tickets für die VieVinum in Wien!

Teilnahmeschluss: 12. Mai 2022