Das größte Blumenfest Österreichs findet heuer von 26. bis 29. Mai 2022 im Ausseerland Salzkammergut statt. Ein bunt gemischtes Programm sorgt für leuchtende Augen bei Jung und Alt.

Beim Narzissenkorso am Sonntag erwarten Sie kunstvoll gesteckte Narzissenfiguren, Musiker, Magier, kulinarische Köstlichkeiten und vieles mehr. Ab 9 Uhr können Gäste im Ortszentrum die Meisterwerke aus der Nähe bewundern. Ab 13 Uhr schaukeln die ersten Narzissenfiguren über den Altausseer See. Sie ziehen von der Jausenstation Kahlseneck aus vorbei am Hotel am See, der Schiffsanlegestelle Madlmaier und dem Hotel Seevilla eine Schleife zurück zum Seepark. Neu ist dieses Jahr auch, dass es eine Gesamtwertung der Figuren gibt. Die Siegerehrung der prämierten Figuren um 15.30 Uhr bildet den krönenden Abschluss des Narzissenfests.

Wo: Altaussee

Wann: 29. Mai 2022

Nähere Informationen zum Narzissenfest finden Sie hier

