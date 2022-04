Premiere in Bad Radkersburg: Folke Tegetthoffs Festival der Geschichten

Das neue Festival badradkersburgERZÄHLT präsentiert die besten GeschichtenerzählerInnen aus aller Welt von 11. – 13. Juni 2022.

Das Internationale Storytelling Festival gewinnt mit Bad Radkersburg einen neuen Festivalstandort –dort werden bei insgesamt 4 Veranstaltungen KünstlerInnen aus aller Welt das Publikum mit den unglaublichsten Geschichten verzaubern.

Auftakt macht die legendäre „Lange Nacht der fantastischen Geschichten“ am 11. Juni um 19.30 Uhr mit 7 KünstlerInnen aus 4 Nationen – von Wortakrobatik, Pantomime, Objekttheater bis hin zu klassischer Erzählkunst und Musik. Und das unter freiem Sternenhimmel – Open Air – am Frauenplatz in Bad Radkersburg!

Datum: 11. Juni 2022, 19.30 Uhr

Ort: Frauenplatz, Bad Radkersburg

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier

Gewinnspiel

Wir verlosen 2x2 Festivaltickets für die für die Abendgala "Lange Nacht der fantastischen Geschichten" in Bad Radkersburg!

Teilnahmeschluss: 2. Juni 2022