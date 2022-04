Die Styriarte 2022 geht mit ihren Künstler:innen und mit ihrem Publikum „Auf Reisen“. Kleine Reisen in die Oststeiermark und große Reisen in die Südsee. Reisen mit der neuen Tramlinie 6 in die Helmut List Halle oder Reisen mit dem Fahrrad um die ganze Welt.

Ein Lebensgefühl von Leichtigkeit und Vergnügen macht die Styriarte 2022 damit auf, ein hochwirksames Mittel gegen alle Arten von Corona-Blues bringt sie damit auf den Markt.

Wo früher im Palais Attems Konzertkarten gekauft wurden, hat die Styriarte jetzt ein Reisebüro eingerichtet. Hier kann man das Glück buchen und „Auf Reisen“ gehen.

10x2 Karten für „Mittelpunkt der Erde“ am 04.07.2022, Beginn: 20 Uhr

Teilnahmeschluss: 26. Juni 2022

5x2 Karten für „Im weißen Rössl“ am 09.07.2022, Beginn: 18 Uhr

Teilnahmeschluss: 29. Juni 2022

5x2 Karten für „Pilgerjahre“ am 11.07.2022, Beginn: 19 Uhr

Teilnahmeschluss: 3. Juli 2022

5x2 Karten für „Mord im Orient-Express“ am 14.07.2022, Beginn: 20 Uhr

5x2 Karten für „The Navigator“ am 15.07.2022, Beginn: 20 Uhr

10x2 Karten für „Canto de Alegria“ am 17.07.2022, Beginn: 19 Uhr

Teilnahmeschluss: 7. Juli 2022

10x2 Karten für „Kaffeekantate“ am 18.07.2022, Beginn: 20 Uhr

Teilnahmeschluss: 10. Juli 2022

