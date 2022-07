Steirische Stifts- und Schlosskonzerte



Die Steirischen Stifts- und Schlosskonzerte 2022 bieten in ihrer 29. Konzertsaison ein breites Programm von Barock über Klassik bis hin zu Cross Over und Jazz an einigen der schönsten Kulturstätten der Steiermark an:

Schloss Spielfeld, Historischer Pfarrhof Pürgg, Schloss Alt-Kainach, Propstei Aflenz, Pfarrkirche St. Stefan im Rosental und das Schloss Stainz sind 2022 die Konzertorte, die auch wieder mit Spezialführungen für das Publikum geöffnet werden.



Die ehemalige Kammermusikpartnerin von H.G. Schmeiser Harfenistin Tina Zerdin, Jazzsaxophonist Gerald Preinfalk, das sensationelle Duo Aliada, der Solocellist der Wr. Symphoniker Christoph Stradner, Staatsopernsängerin Regine Hangler & Dirigent Milan Turkovic & das ENS, das Mozartensemble der Wiener Volksoper und viele mehr, werden musizieren, dazwischen gibt es Texte, Lesungen und Betrachtungen u.a. mit Ingrid Wendl, Fridolin Meinl, Erwin Draxler.



Diese Kombination aus Neu und Alt, Barock, Klassik und Jazz, aus Musik und Lesung, Sonderführung und Improvisation erlaubt eine Form der Konzertgestaltung, die mittlerweile zum unverwechselbaren Kennzeichen der Steirischen Stifts- und Schlosskonzerte geworden ist.





Sonntag, 8. Mai 2022, Schloss Spielfeld

17:00 Uhr Konzert "HÄNDEL MEETS PIAZZOLLA"

Musik aus 3 Jahrhunderten

Tina Zerdin (Harfe) & Solisten des ENS und Erwin Draxler (Lesung)



Sonntag, 14. August 2022, Historischer Pfarrhof Pürgg

19:30 Uhr Konzert "SAX-PROJECT 22"

Neues Jazzprogramm

mit Gerald Preinfalk (Saxophon/Klarinette) & friends



Freitag, 9. September 2022, Schloss Alt-Kainach

19:30 Konzert "HERITAGE"

Duo Aliada, Michal Knot (Saxophon) und Bogdan Laketic (Akkordeon)



Sonntag, 11. September 2022, Propstei Aflenz

11:00 Uhr Konzert "LEBEN, TOD UND EWIGKEIT"

Bach und mehr

Christoph Stradner (Violoncello), Fridolin Meinl (Rezitation und Moderation)



Sonntag, 25. September 2022, Pfarrkirche St. Stefan

17:00 Uhr Konzert "MOZARTS GEIST AUS HAYDNS HÄNDEN"

Haydn, Mozart, Beethoven

Ensemble Neue Streicher, Regine Hangler (Sopran), Milan Turkovic (Dirigent) und Ingrid Wendl (Lesung)



Freitag, 14. Oktober 2022, Schloss Stainz / Refektorium

19:30 Uhr Konzert "DIE ZAUBERFLÖTE"

Mozartensemble der Wiener Volksoper und Lesung mit Karl Menrad



Weitere Informationen finden Sie hier





Gewinnspiel

Wir verlosen je 3x2 Karten für die Konzerte der Steirischen Schloss- und Stiftskonzerte! Die Gewinner werden per E-Mail, 1 Woche vor Konzert verständigt.