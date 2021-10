Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Mitspielen und gewinnen! © nikolaus pfusterschmid (WoW)

Folke Tegetthoff schafft es in nur 60 Minuten, Menschen für etwas zu begeistern, das in unserer lauten und hektischen Welt immer mehr in Vergessenheit gerät: das Zuhören!

In seinem Erzählvortrag verknüpft er Theorie und Praxis. Er berichtet von verblüffenden Tatsachen über das Ohr und entführt mit seinen Geschichten in eine wunderbare Welt: in die des Hörens.