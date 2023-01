„Aufi aufn Berg und obi mit de Schi!“

Die Kleine Zeitung verlost unter den Club-Mitgliedern über den gesamten Winter Skikarten (insgesamt 240 Karten) aus den schönsten Skigebieten in Kärnten.

Am Klippitztörl bleiben keine Wünsche offen

Auf tief verschneite Pisten darf man sich verlassen. Das Skigebiet Klippitztörl im Lavanttal liegt auf 1.460 bis 1.818 Metern Seehöhe. Ein Speichersee und die großzügige Beschneiungsanlage garantieren schöne Erlebnisse am Berg und Skivergnügen bis ins Frühjahr hinein (Saisonende ist am 2. April). Insgesamt sechs moderne Skilifte erschließen auf zwölf Abfahrten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden traumhafte 28 Kilometern Skipiste. An den Kassen erfreuen günstige Kindertarife und um bis zu 25 Prozent ermäßigte Familienpakete. Doch das ist noch lange nicht alles.

Nur 50 Minuten von Graz entfernt kommen am Klippitztörl Schneefreaks jeden Alters und Könnens auf ihre Kosten. Das Familienskigebiet ist vielseitig, überschaubar und familiär. Toll sind auch die acht Möglichkeiten zum Einkehrschwung sowie alles, was den Kleinsten geboten wird: So etwa der Klippi-Pippi’s Kiddy Slope mit lustigen Figuren, Tunnels, Steilkurven und Wellenbahn. Plus: KostenloserZauberteppich im Kinderskicenter.

Weitere detaillierte Informationen zu diesem Skigebiet der Extraklasse finden Sie online.

