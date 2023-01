„Aufi aufn Berg und obi mit de Schi!“

Die Kleine Zeitung verlost unter den Club-Mitgliedern über den gesamten Winter Skikarten (insgesamt 240 Karten) aus den schönsten Skigebieten in Kärnten.

Beste Pisten und ein Traum von Pulverschnee

Hier fühlt sich jeder Wintersportler wohl! Ob Familien- und Genussskifahrer, ob Snowboarder oder Freerider – auf dem Ankogel in

Mallnitz ziehen sie alle gerne ihre Spuren in den Pulverschnee, für den das Skigebiet weitum bekannt ist. Der Ort Mallnitz liegt im Nationalpark

Hohe Tauern – nicht und umsonst zählt er zu den auserwählten „Alpinen Perlen“. Mit der Ankogelbahn, die sich am Ortsende von Mallnitz befindet, geht es hinauf in eines der höchstgelegenen Skigebiete Kärntens. Direkt an der Talstation erwarten die jungen und älteren Sportler die Köfele-Lifte uns das Kinderland mit Skischule. Diese hilft Anfängern bei den ersten Skiversuchen, bringt aber auch Wiedereinsteiger: innen punkto Fahrtechnik wieder in Schwung. Auf die

Kids wartet „Snowy“, das Skischul- Maskottchen, das genau weiß, wie man die jungen Wilden bei den ersten Fahrversuchen unterstützt.

An die 18 Pistenkilometer gibt es am Ankogel zu entdecken. Mit der Ankogelbahn geht es in zwei Etappen bis auf 2637 Meter Seehöhe.

Weitere detaillierte Informationen zu diesem Skigebiet der Extraklasse finden Sie online.

Gewinnspiel



Wir verlosen jeweils 10x2 Tagesskikarten für die schönsten Skigebiete in Kärnten:

Klippitztörl & Ankogel

Teilnahmeschluss: 29. Jänner 2023

Goldeck

Teilnahmeschluss: 5. Februar 2023

Simonhöhe

Teilnahmeschluss: 12. Februar 2023

Dreiländereck

Teilnahmeschluss: 19. Februar 2023

Großglockner

Teilnahmeschluss: 26. Februar 2023

Mölltaler-Gletscher

Teilnahmeschluss: 05. März 2023



Katschberg

Teilnahmeschluss: 12. März 2023