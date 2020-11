Facebook

Mitspielen und gewinnen! © frank helmrich

Auch im Meerscheinschlössl wird es in der neuen Saison fußfrei: Ein Reihenabstand wie in der First Class, ein Sessel frei zwischen allen Besucher -Gruppen, das ergibt halb so viele Besucher*innen wie bisher pro Vorstellung. Das ist richtig komfortabel! Und sicher. Und das bedeutet weiter: Wir spielen einstündige Konzerte ohne Pause. Auch das kommt bei unseren Gästen sehr gut an, wie wir heuer gelernt haben. Vier mögliche Termine statt bisher zwei stehen pro Projekt zur Auswahl. Nur auf das Buffet müssen wir in diesem Winter verzichten, das lässt sich in dem wunderschönen Meerschein-Ambiente einfach nicht corona-konform umsetzen.

Ansonsten gelten bei uns die ewigen Meerscheinschlössl-Gesetze, deren erstes lautet: Gute Unterhaltung!