Mitspielen und gewinnen! © Patrick Connor Klopf

DIE NIERE von Stefan Vögel in der Regie von Manfred Lukas-Luderer. Eine Komödie über existenzielle Liebe, die nicht an die Nieren sondern direkt ans Herz geht ... Lieben Sie Ihren Partner so sehr, dass Sie ihm eine Niere spenden würden? Dieser Frage muss sich der erfolgreiche Architekt Arnold stellen, aber er zögert. Der gemeinsame Freund Götz muss allerdings gar nicht lange nachdenken und so läuft absehbar alles auf einen heftigen Konflikt hinaus und stellt gleichzeitig zwei Ehen auf eine harte Probe. Was eine Niere alles auslösen kann!

Schauspiel: Daniel Doujenis, Michael Kuglitsch, Isabella Weger, Isabella Wolf

Live-Online-Stream #nbvweltweit

Am 12.11. und am 13.11.2020 um 20.00 Uhr

Karten und weitere Infos unter www.neuebuehnevillach.at