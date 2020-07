Facebook

Ein Geburtstag im WIKI Adventure Park!

Ein Waldseilgarten der Extraklasse befindet sich direkt in Graz in den Baumkronen des Hilmteichs. Während die meisten Hochseilgärten fernab von den Ballungszentren in den steirischen Wäldern etwas versteckt liegen, gibt es in Graz ein Hochseilerlebnis mitten in der Stadt – perfekt erreichbar auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Seitens des Sportamtes der Stadt Graz wird den BesucherInnen ein Areal von rund 8000m² zu Verfügung gestellt – betrieben wird der Hochseilpark von WIKI. Wer am liebsten unter freiem Himmel seinen Klettergurt anlegt, der ist im terrassenförmig angelegten Wald rund um den Hilmteich genau richtig. „Wir bieten vor allem Familien mitten in der Stadt, ohne lange Anreise, ein Erlebnis im Grünen“ – so WIKI Geschäftsführer Harry Kühschweiger.