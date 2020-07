Facebook

Mitspielen und gewinnen! © DI Philipp Meikl

LESLIE OPEN 2020 - Open-Air-Kino im Joanneumsviertel

Kinofans dürfen sich wieder auf cineastische Abenteuer unter freiem Himmel freuen und das ganz besondere Flair eines Open-Air-Kinos mitten in Graz genießen.

Von 5. Juni bis 26. August zieht wieder das „Leslie Open“ im Grazer Joanneumsviertel ein. Das Sommerkino in Graz hat sich in den letzten Jahren

zu einem Anziehungspunkt für Jung und Alt entwickelt. Rund 8000 Besucher im Vorjahr sprechen eine deutliche Sprache.

Alle Freunde des Kinos unter Sternen können sich auf über 70 verschiedene Filme an den 83 Spieltagen freuen.

Wir verlosen 75x2 Plätze für die Vorstellung von „Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“

Filmbeschreibung:

50.000 Kilometer per Anhalter, über die Ozeane mit dem Schiff und Nachwuchs in Mexiko. „WEIT. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“ ist ein bunter und besonders authentischer Film über die außergewöhnliche Reise eines jungen Paares, das in den Osten loszog, um dreieinhalb Jahre später zu dritt aus dem Westen wieder nach Hause zu kehren. Ohne zu fliegen und mit einem kleinen Budget in der Tasche erkunden sie die Welt, stets von Neugierde und Spontanität begleitet...