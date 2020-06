Facebook

Mitspielen und gewinnen! © Alice Iguma

Der neue Citypeach in Graz!

Mit dem Opening am 5. und 6. Juni geht es mit urbanen Strandflair unter der Grazer Hauptbrücke wieder los – denn der Citypeach ist zurück. Anna Gynes und Markus (Maui) Leskovar geben dem City Beach nicht nur einen neuen Namen, sondern hauchen der Pfirsich auch gleich neues Leben In Form von ganz neuen Programmeckpfeilern ein. Den Pfirsich vom Logo findet man am Peach immer wieder, z. B.: in der Getränkekarte. In Kooperation mit dem SUP Club Graz (Christoph Taucher) werden geführte SUP Touren auf der Mur in der Kombination mit Fingerfood und Getränken angeboten. Im Zuge der Uhrturmtrophy Peach Days wird es auch ein Wettpaddeln am Fluss geben. Auch die Kunst kommt nicht zu kurz am Peach. Die Grazer Künstlerin Andrea Kurtz gestaltete die 126m2 große Rückwand zu einem typischen Peachlife.

Weiters gibt es MUSIK, MUSIK, MUSIK, die den Citypeach durch die ganze Saison begleitet.

Täglich von 16:00 - 23:00 Uhr