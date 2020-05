Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und gewinnen! © Martin Glasner

Saisonstart WIKI Adventure Park am 15.05.2020 - Unser Waldseilgarten am Hilmteich kann endlich starten!

Die ursprüngliche geplante Eröffnung am 15.03. fiel leider mit dem Coronavirus Lockdown zusammen. Zwei Monate später haben wird nun eine andere Situation: Nachdem vor allem in Outdoorsportstätten das Infektionsrisiko gering gesehen wird, können Hochseilgärten ab sofort wieder geöffnet werden.

Um ein Übertragungsrisiko von Covid19 im WIKI-Adventure Park so gering wie möglich zu halten, und damit einen sicheren Betrieb für unsere Kunden_innen und Mitarbeiter_innen zu gewährleisten, mussten aber natürlich Schutzmaßnahmen erarbeitet, und die Abläufe adaptiert werden.

Damit es zu keinen größeren Menschenansammlungen kommt, greifen wir auf ein digitales Voranmeldesystem zurück. Ein Besuch im WAP kann also nur erfolgen, wenn man einen Einschulungsplatz bucht. Wir bieten alle 30min einen Einschulungsslot für max. 10 Personen an. Die Buchung erfolgt direkt über unsere Homepage und ist wenigen Minuten erledigt, eine Person kann auch mehrere Plätze buchen. Spontan vorbeikommen geht in dieser Saison also nicht. Die verpflichtende Voranmeldung hat aber auch den Vorteil, dass man seinen Platz fix hat. Längere Wartezeiten auf die Einschulung gehören also der Vergangenheit an.

Natürlich gibt es auch noch ein paar besondere Bestimmungen, die aber kaum Einschränkungen zum bisher gewohnten Kletterparkbetrieb erfordern:

Zusätzlich zu den Teilnahmebedingungen ist das Covid19 Zusatzblatt auszufüllen

Abstandsregeln: 1m Mindestabstand zu haushaltsfremden Personen am Boden, 2m beim Klettern in den Parcours

Mund-Nasen-Schutz Pflicht gilt in den WC Anlagen

Die Ausrüstung wird am gleichen Tag nur an eine Person ausgegeben, die Wiederausgabe erfolgt nach dem Last in/Last out Prinzip

Metallische Ausrüstungsteile und Verkehrsflächen werden von unseren Mitarbeiter_innen desinfiziert

Desinfektionspender sind vor Ort – die Sicherheitsausrüstung darf jedoch keinesfalls desinfiziert werden.

Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln

Gruppen über 10 Personen müssen wir zur Zeit leider einmal vertrösten

Die weiteren Details und Highlights unseres Kletterparks am Grazer Hilmteich entnehmen Sie bitte der Saisoninfo 2020.

Indoorsportstätten sollten aber 29. Mai wieder geöffnet werden können. WIKI betreibt in diesem Segment das City Adventure Center, eine der größten Kletterhallen Österreichs. Wir sind hier optimistisch, dass wir auch mit dieser Einrichtung wieder ab Ende Mai wiedereröffnen können!