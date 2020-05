Facebook

Mitspielen und gewinnen! © lukl - Fotolia

Papp-Fans, egal ob mit oder ohne Geisterspiele, mildern nicht nur die Tristesse auf den leeren Tribünen, sondern motivieren alle Spieler und Trainer, die bald wieder mit dem Training beginnen dürfen. Zudem greift jeder Fan, der einen Doppelgänger von sich erstellen lässt, seinem Herzensklub finanziell die Arme, egal ob Fußball, Basketball, Eishockey, Handball oder Theater. Fan-Figuren aus Hartschaumplatten (Gesamtpreis: 30 €) sehen nicht nur Klasse aus, sondern bessern zudem die Vereinskassa um jeweils 12 € auf. Eine Hilfsaktion von www.ligaportal.at - powered by IMMOunited - bei der sich jeder Anhänger verewigen und sich in die Herzen der Vereinsverantwortlichen spielen kann! Aber auch Unternehmen aller Art können einen Banner (siehe Beispiele unterhalb) in unserem Papp-Figur-Konfigurator erstellen, um so ihr Produkt oder ihre Marke zu präsentieren und damit ihren Klub mit einer Spende zu unterstützen. Zudem stellen IMMOunited und Ligaportal gemeinsam 15.000 € für die beliebtesten Vereine zur Verfügung (siehe Preisgeld).