Der letzte Sonntag im April – heuer der 26. April - war dem Most gewidmet. Most aus der Apfel- und Birnenernte des letzten Jahres wurde an diesem Tag zum ersten Mal ausgeschenkt. Die Erwartungen waren groß, lässt doch der lange, heiße Sommer 2019 einen Jahrgang bester Most-Qualität, mit einer Fülle ausgeprägter Aromen erwarten. Wenn auch die, für Sonntag geplanten Veranstaltungen in den österreichischen Mostregionen, in Niederösterreich, Oberösterreich, in der Südoststeiermark, im Lavantal und im Burgenland wegen der Corona Einschränkungen abgesagt wurden – kann der neue Most in „ab Hof Läden“ und bei www.genusss-abhof.at ab sofort gekauft werden. Zum Einstig in die Most Saison bietet der Verein Genuss Region Österreich alten und neuen Freunden des Mostes ein Degustationspaket von Most und Saft an.