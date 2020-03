Facebook

Graz World Music 2019 von 20.-25.04.2020

Enrico Rava

Auch nach über 50 Jahren am Instrument ist Enrico Rava einer der größten Jazztrompeter der Welt. Er, der mit vielen der wirklich Großen auf der Bühne gestanden ist, hat ein ganz wunderbares Gespür für maximale Interaktionen entwickelt und er ist offen geblieben, ohne sich stilistisch festzusetzen, immer auf der Suche nach Neuem. Italienische Musiker sind ganz wunderbare Melodiker und Rava ist ein ganz besonderer Exponent solcher Kunst.

So wundert es nicht, dass er mit seinem Wild Dance Quartet und im 81. Lebensjahr stehend schon wieder zu neuen Ufern aufbricht.

Hier vereint der Meister einige der innovativsten Musiker aus Italien, die allesamt seine Enkelkinder sein könnten. Gemeinsam verzaubern sie mit Klängen, die süchtig machen nach mehr: So zärtlich, so schön, so intensiv und so direkt!

HUDAKI Village Band

Die Hudaki Village Band ist eine neunköpfige Hochzeitsmusik aus Nyzhne Selyshche, einem Dorf in den ukrainischen Karpaten. Seit bald 20 Jahren macht sie die nächtlichen Glücksmomente der Feste ihrer Heimat Uneingeweihten in ganz Europa zugänglich. Ihre Balladen und Tänze stammen aus der Überlieferung. Sie sind ein natürlich gewachsenes Gemisch aus Romaklängen, jüdischen Erinnerungen, ukrainisch-karpatischer Gesangslust und rumänisch-melodiöser Leichtigkeit. Diese Musik kann süchtig machen - wohl, weil sie so ursprünglich, authentisch und berührend ist.

Wenn erst ihre Balladen und dann diese archaischen Klänge durch den Raum fliegen ist man völlig losgelöst. Dann muss man die Türen seines Herzens aufmachen, diesen musikalischen Tornado wirbeln lassen. Und das tut sowas von gut!



Mamadou

So bunt wie das Leben auf einem Marktplatz irgendwo in Westafrika so bunt ist die Musik von Mamadou Diabate aus Burkina Faso. Als Multiinstrumentalist beherrscht er nicht nur sämtliche Stilistiken der westafrikanischen Kulturen, er ist auch ein großer Geschichtenerzähler und begleitet sich selbst an der Kora, dem Instrument der Griots. Als Balafon-Virtuosen kennen und lieben wir Mamadou. Mit rhythmischer Raffinesse entlockt er dem Balafon wunderschöne Melodien, die er durch seine wunderbare Stimme vollkommen macht.

Mit Percussion-Mania demonstriert er in seinem 6-köpfigen Trommelorchester wo der Rhythmus erfunden wurde.

Fatoumata „Djeli Mama“ Dembele stammt aus Burkina Faso und wirkt als Griot, Sängerin und Tänzerin. Sie erzählt und singt die Geschichten ihres Volkes, der Tanz ist unverzichtbarer Teil ihrer Botschaft und macht sie zum „link“ zwischen der irdischen Gegenwart und der Welt der Ahnen. Lebensfroh und bunt, wie das vielfältige Treiben auf einem Marktplatz irgendwo in Westafrika, so gestaltet sich ihre Performance und mittendrin sitzend dürfen wir diese wunderbare Künstlerin erleben und teilhaben!

Percussion Mania ist wonach es klingt - eine mitreißende Rhythmusschlacht, in der nicht nur wir in Trance fallen sollen...

Juan Carlos

Sieben Musiker von unterschiedlicher Herkunft und mit vielen Wassern gewaschen finden sich auf einer Bühne ein. Jeder kann Geschichten erzählen und beherrscht seine Instrumente virtuos. Ihre total unterschiedlichen musikalischen Wurzeln bilden die Basis: Das Abenteuer beginnt!

Aus welcher Schublade auch immer die Ideen und Melodien kommen- das gemeinsame Spiel und Erarbeiten der einzelnen Lieder führt mit ungeheurer Dynamik zu faszinierenden Klangbildern, welche uns von den Sesseln reißen. Die Polyrhythmen dringen in unsere Glieder und spannen unsere Muskeln, Emotionen werden spürbar, verstärken sich und machen uns atemlos. Noch immer ist nicht geklärt, was den Zauber dieser orchestralen Fusion ausmacht. Aber sie zieht uns in ihren Bann mit ungeheurer Energie. Funken springen von der Bühne in das Publikum, bis der ganz Saal tanzt!