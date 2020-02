Facebook

Er ist einer der bekanntesten Virtuosen an der Gitarre und der erfolgreichste unabhängige australische Musiker. Auf vielfachen Wunsch kündigt John Butler seine neue Solo-Tour an, die erstmals auch in Italien ankommt. Und die neue Tour startet sogar direkt aus Italien: am 29. April 2020 von der Politeama Rossetti in Triest.

Nach dem Erfolg seiner letzten Welttournee im Trio, bei der John Butler mit neuen Klängen und verschiedenen Genres experimentierte, ohne jemals den Klang zu verlieren, der ihn charakterisiert und repräsentiert, präsentiert sich John Butler bei seiner neuen Tournee, die in 27 renommierten Theatern in ganz Europa Halt machen wird, als Solist.

Zu dem neuen Abenteuer sagte der facettenreiche australische Rockmusiker: "Ich konnte diesen Moment kaum erwarten! Ich liebe es, alleine aufzutreten, und seit ich vor ein paar Jahren Tin Shed Tales in Australien machte, wollte ich diese Show mit dem Rest meiner Familie auf der ganzen Welt teilen. Europa, bist du bereit? Ich kann es kaum erwarten, euch alle dort zu sehen. Es wird Intimität, Stille, wundervolle Schauplätze, unerwartete Geschichten und Performances von Songs geben, die Sie bereits kennen, und Songs, die ich fast nie mit der Band spiele. Ich kann es kaum erwarten! "

Um die Konzerte der Tour zu eröffnen, kann die talentierte Singer-Songwriterin und Folk-Multiinstrumentalistin Elana Stone, die die Bühne bereits mit berühmten Künstlern wie Passenger geteilt hat, von der italienischen Öffentlichkeit mit akustischen Darbietungen bewundert werden.