Bei uns können Sie 50x2 Karten für Psalm in der Helmut List Halle in Graz gewinnen! Teilnahmeschluss: 31. März 2020

Mitspielen und Karten gewinnen! © harry schiffer

Laudes Palmarum

Sonntag, 5. April 2020 (Palmsonntag) 10x2 Tickets

Helmut List Halle, 19:00 Uhr

Mittelalterliches Palmsonntagsspiel nach den Quellen „Laudario di Cortona“ und „Codex Magliabechiano“ (14. Jahrhundert) / Medieval Palm Sunday play based on the Laudario di Cortona and the Codex Magliabechiano (14th century)

Hib.art.chor (Einstudierung: Maria Fürntratt)

Sarband:

Miriam Andersén (Angelo & Narratrice), gotische Harfe & Kuhhorn

Susanne Ansorg (Angelo), Viella & Tamburello

Mohamad Fityan, Rohrflöten

Efstratios Psaradellis, Lira

Salah Eddin Maraqa, Psalter

Leitung & Inszenierung:

Vladimir Ivanoff, Rahmentrommel & Laute

Er wollte ein grundsätzlich anderes Leben: Verzicht auf materielle Güter und jeden Status. Franz von Assisi war Vorbild für viele seiner Zeitgenossen im mittelalterlichen Italien. Manche wählten den Weg in den Orden der Franziskaner, andere gründeten Laienbruderschaften, in denen sie ihren Mitmenschen in einfacher Sprache und volkstümlichen Liedern die Kernbotschaften des Evangeliums vermittelten. Ein solches „Palmsonntagsspiel“ um das Leben und Wirken Christi hat Vladimir Ivanoff rekonstruiert: Esel, Lämmchen und Palmwedel inklusive.

Frühlingssegen, Frühlingssagen

Dienstag, 7. April 2020 10x2 Tickets

Helmut List Halle, 19 Uhr

Die Stimmen der Natur / The voices of nature

Frühlingssegen und Sagen, Zaubersprüche, Gebete, Maisingen, Bärentänze und Volksglauben von Schweden bis zum Alpenraum

Susanne Ansorg, Fidel, Trommel & Gesang

Anna Rynefors, Säckpipa, Nyckelharpa, Träskofiol (Holzschuhgeige) & Gesang

Peter Rabanser, Gesang, Barockgitarre u. a.

Leitung: Miriam Andersén, Gesang, Harfe & Kuhhorn

Ist die menschliche Kultur ein Gegenbild oder nicht doch ein Teil der Natur? Die alten Völker des Nordens hatten eine ganz eindeutige Antwort: Wir bewegen uns inmitten von Natur und bleiben immer an sie gebunden. Aber in Liedern und Sprüchen kann es gelingen, die magischen Kräfte der Welt, die uns umgibt, zu begreifen und zu besänftigen. Miriam Andersén aus Schweden und ihre Freunde erzählen von Frühlingssagen und Frühlingsfesten, wie sie in Skandinavien, Irland oder in den Alpen erzählt und gefeiert wurden. Und sie singen Segenssprüche und Zauberverse, mit denen einstmals die Kräfte der erwachenden Natur beschworen wurden.

Stabat mater – Madre tierra

Freitag, 10. April 2020 (Karfreitag) 10x2 Tickets

Helmut List Halle, 19 Uhr

Giovanni Battista Pergolesi: Stabat mater

Gemma Bertagnolli, Sopran

Ida Aldrian, Mezzosopran

ĀRT HOUSE 17

Leitung: Michael Hell, Cembalo & Orgel

Volksmusik aus Amazonien: Mutter Erde weint im Regenwald

Folk music from the Amazon: Mother Earth weeps in the rainforest

Ismael Barrios, Percussion, Cuatro & Leitung

Carlos Escobar Pukara, Panflöten

Gonzalo Manrique, Gitarre u. a.

Seit ein religiöser Eiferer aus Österreich eine Skulptur der Pachamama in den Tiber warf, bloß weil Papst Franziskus dieses „heidnische Götzenbild“ angeblich angebetet hatte, kennt die halbe Welt die Naturgottheit aus dem Amazonasgebiet. Ismael Barrios und die Seinen werden mit Cuatro-Gitarre, Flöten und Schlagzeug die „Madre tierra“ beschwören – als Lebensader eines Kontinents und als Symbolfigur für eine Zukunft voller Hoffnung. Michael Hell, sein ganz neues Barockensemble und zwei wundervolle Sängerinnen stellen der „Mutter Erde“ die trauernde Gottesmutter gegenüber, im herzzerreißenden „Stabat mater“ von Pergolesi. Zwei Mutterfiguren in Trauer.

Lied von der Erde

Sonntag, 12. April 2020 (Ostersonntag) 20x2 Tickets

Helmut List Halle, 19 Uhr

Gustav Mahler: Das Lied von der Erde

(Bearbeitung für Soli und Kammerorchester von Arnold Schoenberg & Rainer Riehn)

Adagietto aus der 5. Symphonie

Stephanie Houtzeel, Mezzosopran

Markus Schäfer, Tenor

Solisten des Orchesters recreation

Dirigent: Florian Groß