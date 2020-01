Vorteilsclub-Mitglieder können 5 x 2 Tagungspässe für das Digitalforum in Velden gewinnen. Teilnahmeschluss: 22. März 2020

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und gewinnen! © KK

Am 2. April 2020 findet das 3. Digitalforum mit hochkarätigen internationalen Speakern im Casineum Velden statt.

Der digitale Wandel betrifft so gut wie jedes Unternehmen. Wer die Digitalisierung ignoriert, ist definitiv nicht gut beraten. Viele österreichische Unternehmen sind bei diesem Thema noch in Warteposition. Das Digitalforum soll dazu beitragen, die Chancen und Potenziale zu erkennen. Wie Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie der Digitalisierung zum Erfolg von Unternehmen beitragen kann und welche Rolle dabei der Mensch spielt, steht im Fokus des dritten Digitalforums am 2. April 2020 im Casineum Velden. Unternehmer und Führungskräfte profitieren vom geballten Wissen der 13 internationalen Experten.