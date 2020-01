Facebook

Mitspielen und gewinnen! © GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Das Skifliegen am Kulm in Bad Mitterndorf/Tauplitz zählt zu den absoluten Klassikern des internationalen Sportgeschehens. Ein 6- köpfiges Team arbeitet bereits seit einigen Wochen wieder an der Umsetzung dieses sportlichen Großereignisses, in dessen Mittelpunkt „WIR SIND KULM 2020“ vom 14. – 16. Februar stehen wird.

Eine der größten Naturflugschanzen der Welt und die besten Skiflieger rund um den Globus. Die Faszination des Skifliegens hat das Ansehen des Sprungsports gesteigert und zu enormen Interesse geführt, welches auf ein rot-weiß-rotes Fahnenmeer hoffen lässt.