Mitspielen und gewinnen! © KK

Vorklinikfest 2020

Wir können uns nichts Schöneres vorstellen, als gemeinsam für den guten Zweck in der Alten Vorklinik mit einem Fest das Uni-Wintersemesterende zu feiern! Noch dazu, wenn u.a. der beliebte Uni-Professor Dr. Kessler alias DJ Virotech auflegt, eine Live-Sängerin für Gänsehaut sorgt & es dieses Mal sogar zwei Silent-Disco-Floors gibt!

Unzählige wunderbare Erinnerungen verbindet man mit den Uni-Räumlichkeiten in der Harrachgasse. Am 31.01. werden beim Vorklinikfest neue Geschichten geschrieben und das alles im Rahmen eines Benefizprojekts – denn auch 2020 wird der Erlös wieder an karitative Zwecke gespendet werden (Spendensumme Vorklinikfest 2019: €5.130,- an das Teddybären-Krankenhaus & den Botanischen Garten Graz).

Günstiger mitfeiern dürfen alle spark7 Kunden, denn für sie wird es eine Ermäßigung auf Tickets an der Abendkasse und auf alle Speisen vor Ort geben.

Nähere Infos hierzu siehe Eventtext der Facebook-Veranstaltung oder auf Instagram @vorklinikfest