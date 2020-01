Facebook

Mitspielen und gewinnen! © Ulrike Rauch

Italienischer Zauber liegt in der Luft, wenn der wohl berühmteste Liebhaber der Welt wieder zum Rendezvous lädt: „Il Ballo di Casanova“ am 22. Februar im Congress Graz — Tauchen Sie ein in die unvergessliche Welt Giacomo Casanovas!

Live-Musik, atemberaubende Akrobatik und spektakuläre Show-Einlagen versprechen eine magische Ballnacht voller mediterraner Lebenslust! Doch nicht nur das: Das bunte Balltreiben und die wunderschönen Roben und Masken der Ballgäste verleihen bei der bereits 19. Ausgabe von Il Ballo di Casanova dem Congress Graz eine zauberhafte Atmosphäre, mit einem Hauch verführerischer Mystik und italienischem Flair.

Weitere Informationen unter: http://www.ilballodicasanova.at/