Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und gewinnen! © Tom Lamm

Beim Kleine-Zeitung-Familienskitag am 11. Jänner 2020 versprechen großartige Pistenverhältnisse eine aufregende Zeit in der Skiarena Präbichl. „Auffi aufn echtn Berg“, lautet das Motto eines der beliebtesten Skigebiete in der Steiermark. Familienabfahrten, Schulhänge und die rassigen Abfahrten am Polster für den sportlichen Skifahrer bieten alles vom Gleiten bis zum „Freeriden“ im Tiefschnee. Und um einem perfekten Wintertag die Krone aufzusetzen, sollte ein Zwischenstopp in der Funslope eingelegt werden. Anders als auf üblichen Pisten folgt innerhalb der Funslope ein ausgefallenes Feature dem anderen. Beim Kleine-Zeitung-Familienskitag stehen neben der

sportlichen Herausforderung aber vor allem der Spaß und die Lust am Skifahren im Vordergrund. Und das Beste: Kinder und Jugendliche

fahren an diesem Tag gratis die Pisten runter.