Der Kärntner Sängerbund veranstaltet gemeinsam mit dem ORF und der Kleinen Zeitung am Samstag, dem 11. Jänner 2020 mit Beginn um 19.30 Uhr im Konzerthaus in Klagenfurt ein Galakonzert mit den 7 Siegerchören aus den bisherigen ORF-Wettbewerben „Chor des Jahres“ von 2012 bis 2018.

Dieses Konzert bildet nicht nur den Auftakt für das „Wettbewerbs-Jubiläumsjahr“ – im Herbst 2020 wird der „Chor des Jahres“ zum fünften Mal gesucht – sondern es fügt sich auch in das große Kärntner Jubiläumsjahr „100 Jahre Kärntner Volksabstimmung“. Die Siegerchöre treten gemeinsam auf, es werden Kärntnerlieder in deutscher und slowenischer Sprache, aber auch internationale Lieder erklingen. Der Chorwettbewerb mit der Suche nach dem „Chor des Jahres“ ist ein Angebot an das „Singende Kärnten“, mit seinen Leistungen eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Tagtäglich tragen Chöre und Kleingruppen dazu bei, Veranstaltungen aller Art durch ihr Mitwirken zu etwas Besonderem zu machen.

Die Mitwirkenden:

Gemischter Chor Danica/Mešani pevski zbor Danica, Ltg. Stanko Polzer

Singgemeinschaft Oisternig, Ltg. Christof Mörtl

Die Neffen von Tante Eleonor

MGV Almrose Radenthein, Ltg. Benjamin Buchacher

Chor des BORG Hermagor, Ltg. Hans Hubmann

Die Chorherren, Ltg. Markus Krainz