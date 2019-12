Facebook

Mitspielen und gewinnen! © Johanna_Lamprecht

Als verlässlicher Partner ermöglicht das Bankhaus Krentschker seit 18 Jahren einer steirischen Musikerelite das Zusammenarbeiten in einem professionellen Orchester. Die besondere Qualität und die seltene Treue in dieser Beziehung zwischen Bank und Noten war für die Jury des renommierten österreichischen Sponsoring-Preises „MAECENAS“ Grund genug, das Bankhaus Krentschker nun schon zum vierten Mal mit dem renommierten „Kultur-Oscar“ auszuzeichnen. Gerne stellt das Bankhaus Krentschker auch heuer wieder 200 der begehrten Konzertkarten für die Orchesterzyklen von recreation im Grazer Stefaniensaal für interessierte Kleine Zeitung-Leser zur Verfügung, die im Rahmen des Vorteilsclubs verlost werden. Die ersten 30 Karten stehen zur Verlosung bereit: für „Feuer und Wasser“ mit Mei-Ann Chen und der Perkussionistin Evelyn Glennie am 25. Februar.

Weitere Informationen unter: https://styriarte.com/home-recre/