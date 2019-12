Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und gewinnen! © Oliver Wolf Foto GmbH

Tim Raue zählt zu einem der bekanntesten Köchen Deutschlands – und das mit gutem Grund. Der 1974 geborene Berliner hat die deutsche Spitzengastronomie neu definiert und sich als einiger der wenigen deutschen Köche auch international einen Namen gemacht.

So ist das Restaurant Tim Raue nicht nur mit zwei Michelin Sternen und 19,5 Gault&Millau Punkten und dem Titel „Restaurant des Jahres 2019“ vom FEINSCHMECKER ausgezeichnet, es belegt bereits seit 2016 einen Platz auf der Liste der The World’s 50 Best Restaurants – aktuell mit Platz 40 ist es zudem das einzige deutsche Restaurant in den Top 50.

Im Februar stattet er Graz einen Besuch ab und wird am 26. & 27. Februar im Restaurant Laufke bei „Wirt in residence“ TIM RAUE ein 6-jängiges Menü kredenzen. Dafür verlosen wir 2x2 Tickets.

Dem nicht genug, verlosen wir für 10 Vorteilsclubmitglieder ein exklusives Get-together mit Tim an einem noch geheimen Ort.