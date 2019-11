Wir verlosen 15x2 Karten für die Tram Session in der Adventbim in Graz! Teilnahmeschluss: 9. Dezember 2019

Mitspielen und gewinnen! © KK

Was 2016 als einmalig geplantes Event begann, geht heuer in vierte Runde.

Der Verein „Gemeinschaftsaktion Grazer Innenstadt“ und „Advent in Graz“ laden wieder zur „Tram Session“. Die letzten Konzerte sind im wahrsten Sinne des Wortes „eingefahren“: Per Livestream der Kleinen Zeitung war nicht weniger als ein Zehntel der Grazer Stadtbevölkerung dabei, als Norbert Wally mit Clara Luzia bzw. Miriam Bichler die Adventbim mit einem intimen Akustikset beschallte. Und die Stimmung in der prall gefüllten Adventbim selbst war nach Aussagen der Fahrgäste „unbeschreiblich“.

Am 19.12.2019 gibt es nun wieder die Möglichkeit selbst bei diesem einzigartigen Abend dabei zu sein!