Mitspielen und gewinnen! © KSV1919

„Falken“ Fans aufgepasst!

Überaus zäh gestaltete sich der Saisonauftakt für den Kapfenberger SV 1919. Die „Falken“ kamen heuer mehr als nur schwer in die Gänge und waren auch nach 13 Runden noch am Tabellenende zu finden. Einen Aufwärtstrend konnte man in den letzten Spielen aber sehr wohl feststellen. Also heißt es für die Obersteirer jetzt punkten, punkten und punkten. Am 22. November gegen Vorwärts Steyr (Spielbeginn: 19:10) wäre so eine Gelegenheit. Und Sie können mit dabei sein!

Wir verlosen 100 x 2 Stehplatztickets für die Murauertribüne.

Teilnahmeschluss: 19.11.2019