Verlost werden unter allen teilnehmenden Vorteilsclubmitgliedern jeweils 2 Tickets für den Murhofer Adventzauber, Brauchtumsgschichtln, Gingle Bells oder ein Stückchen Bethlehem!

Brauchtumsgschichtln in Semriach

Samstag, 30. Nov. 2019

Start um 14.00 Uhr, Abfahrt Graz, Andreas-Hofer-Platz, Rückkehr ca. 18.00 Uhr



Murhofer Adventzauber

Samstag, 23. Nov. 2019

Start um 14.00 Uhr, Abfahrt Graz - Andreas Hofer Platz, Rückkehr ca. 18.00 Uhr



Gingle Bells in Lassnitzhöhe

8. Dezember 2019

Start um 13.00 Uhr, Abfahrt Graz - Andreas Hofer Platz, Rückkehr ca. 18.00 Uhr



Ein Stückchen Bethlehem in Obergraz

Sonntag, 15. Dezember 2019

Start um 14.00 Uhr, Abfahrt Graz - Andreas Hofer Platz, Rückkehr ca. 18.00 Uhr

Teilnahmeschluss: 20. November 2019