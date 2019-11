Facebook

WEIN.LESE 2019

Geheimnisse der Alpe Adria Weinkultur - Das Alpe Adria Wein- und Literatur Festival in der Draustadt Ausgehend von einem breiten Interesse am Genusslebensmittel Wein, reifte in der Villacher Werbeagentur Magneto CPA länger der Gedanke, eine eigene Wein-Ausstellung mit Winzern aus Kärnten, Friaul und Slowenien in Villach zu veranstalten. Dem Namen nach sollte es aber nicht nur ein Event für die Verkostung von Wein-Geheimtipps aus dem Alpe Adria Raum sein, sondern auch von bekannten Literaten aus den drei Nachbarländern begleitet werden. Die WEIN.LESE ist an zwei Tagen als multikulturelles Genuss- und Literaturfestival konzipiert. Dazu gibt es an jedem der beiden Tage Lesungen von Literaten. Insgesamt sind 30 Winzer (6 Kärnten, 12 Italien, 12 Slowenien) als Aussteller gemeldet. Mit dem Eintritt bekommt der Besucher die Möglichkeit alle Weine zu verkosten und die Lesungen zu besuchen. Der Eintritt kostet 10 Euro und ist täglich von 16:00-21:00 Uhr möglich.