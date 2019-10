Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und gewinnen! © Lukas Seufer-Wasserthal

Am 23. November ist es soweit – Teufel und Hexen werden in Schladming ihr Unwesen treiben. Besucher der schönen Alpenstadt können jedoch beruhigt sein: an diesem Tag darf man lediglich sicheres Gruseln genießen – der alljährliche Krampuslauf findet wieder statt. Heuer werden 46 Krampusgruppen zu dem Spektakel erwartet. Die rund 8000 Zuschauer werden in der winterlichen Landschaft bei hellem Fackelschein von 800 Krampusen, Hexen und anderen schaurigen Brauchtumsfiguren angenehm in Schrecken versetzt. Mit dieser großen Zahl an Teilnehmern ist der Schladminger Krampuslauf einer der größten Umzüge in den Alpen. Der Umzug der dunklen Gesellen startet bei der Planai Station, wo auch die erste Inszenierung der Gruppen stattfindet. Weiter geht es über die Coburgstraße, vorbei am Rathaus, wo die Zuseher eine zweite Inszenierung erwartet, bis schließlich am Hauptplatz die finale Präsentation der Gruppen erfolgt.