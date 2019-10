Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und gewinnen! © Werner Kainbacher

Eisiges Familienvergnügen!

Wenn die Graz99ers das Eis erobern, gibt es bei den Fans kein Halten mehr – und das sowohl bei den großen, als auch bei den kleinen. Für alle jungen Fans und Eishockey-Familien gibt es am Sonntag, den 17. November, den 99ers Family Day. Die Besucher erwartet im und um den Bunker ein buntes Programm. So können Kinder den 99ers Teambus besichtigen und sich beim Torwand-Schießen selbst als Eishockeyspieler versuchen. Wer seine sportlichen Fähigkeiten lieber abseits des Eises unter Beweis stellen möchte, der kann auf der PS4 das Eishockey-Simulationsspiel NHL 20 ausprobieren. Zudem sorgen das Kinderschminken (am Kleine Zeitung Stand) und das Basteln von Stresspucks für jede Menge Spaß. Außerdem gibt es vor Ort einen Antenne DJ, eine Photobox und am Kleine Zeitungs- Stand gibt es gratis Popcorn. (solange der Vorrat reicht)

Der Höhepunkt des Tages ist selbstverständlich das Spiel der Graz99ers gegen Red Bull Salzburg um 16 Uhr!