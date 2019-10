Am Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück Karten für die Meister der Renaissance in Graz gewinnen! Teilnahmeschluss: 14 November 2019

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und Karten gewinnen! © Dominik Gruss

Weltweit größte Präsentation der berühmtesten Werke der Renaissance kommt nach Graz!

Graz als idealer Schauplatz der großen Meister

Die Renaissance hat auch in Graz ihre bedeutenden Spuren hinterlassen. Die massiven Türkeneinfälle im 16. Jahrhundert forderten zur Sicherung der Südostgrenze des Landes von Wien über Graz bis zum Adriatischen Meer eine durchgehende Festungskette als Bollwerk gegen die muselmanische Gefahr und brachten Graz erneut in eine Schlüsselstellung. Der Ausbau der Stadtbefestigung und des Schloßberges wurde nach dem neuen italienischen Bastionärsystem vorangetrieben. Als Befestigungsbauleute wurden hervorragende Architekten aus Italien geholt, die von den Hofbeamten, die Erzherzog Karl II nach Graz berufen hatte, auch für großzügige zivile Neu- und Umbauten herangezogen wurden. Durch diese Einflüsse der italienischen Renaissance entstand aus den deutschen Hofstättenanlagen der Altstadt eine einzigartige Mischung und Überlagerung künstlerischen Formengutes. Einen beispielhaften Monumentalbau dieser Epoche stellt das Landhaus in der Herrengasse mit seiner charakteristischen oberitalienischen Hauptfassade und dem großzügigen Arkadenhof dar. Es wurde ab dem Jahre 1557 vom italienischen Baumeister Domenico dell' Aglio erbaut und ist einer der bedeutendsten Renaissancebauten außerhalb Italiens. Daher scheint es nur legitim und passend, dass nun die wichtigsten Kunstwerke dieser Epoche ebenfalls in Graz Halt machen.