Unter allen teilnehmenden Vorteilsclubmitgliedern verlosen wir 5 x 2 Tickets zur Veranstaltung „Wer bestimmt unser Essen?“ im Styria Media Center in Graz! Teilnahmeschluss: 27. Oktober 2019

Die Globalisierung der Esskulturen hat zu einer Durchmischung der Geschmäcker sowie zu einer Regionalisierung des Essens geführt. „Doch wer bestimmt unser Essen?“ Diesem gesellschaftspolitischen Thema gehen am 30. Oktober führende Entscheidungsträger nach. Keynote-Speaker treffen auf maßgebliche Akteure in der Wertschöpfungskette Lebensmittel. Zu den Keynote-Speaker zählen: Bernhard Heinzlmaier (Jugendforscher), Sandra Holasek (Ernährungswissenschaftlerin), Elior Molcho (Haya Molcho, „NENI am Naschmarkt“) und Harald Sükar (Bestsellerautor). Organisiert wird der Abend von STERTZ, der FH JOANNEUM und der Landwirtschaftskammer Steiermark.