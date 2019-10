Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und gewinnen! © Getty Images (Aksonov)

Auf Puckjagd mit den Profis

Der KAC ist amtierender Meister und der VSV erlebt derzeit einen Höhenflug. Mit etwas Glück können Sie im Motor Mayerhofer-Team gemeinsam mit, aber auch gegen die Eishockey-Stars antreten.

Die Kleine Zeitung Eishockey Business Challenge am 8. November bietet Unternehmen auch heuer wieder die Möglichkeit, den Teamgeist und Zusammenhalt in den eigenen Reihen zu stärken und neue und interessante wirtschaftliche Kontakte zu knüpfen. Ein besonderer Höhepunkt: Jedem Team wird ein aktueller Spieler des EC-KAC oder EC Panaceo VSV zugelost, der in Ihrer Mannschaft mitspielt. Sie sind noch kein Mitglied in einem teilnehmendem Team, würden aber gerne auch aktiv mitwirken? Dann bietet sich Ihnen hier Ihre ganz große Chance: Das Team von Motor Mayerhofer, präsentiert von der Kleinen Zeitung, hat noch drei Plätze zu vergeben. Dies ist Ihre absolut letzte Chance auf eine Teilnahme an diesem Event, da die anderen Plätze bereits restlos ausverkauft sind.