Gewinnspiel„Early Bird“-Tickets für die Baby- und Kinderbörse gewinnen!

Mitspielen und gewinnen! © Nicolas Zangerle

Am 5. und 6. Oktober 2019 ist es endlich wieder soweit: Österreichs größte und erfolgreichste Verkaufsplattform für gebrauchte Baby- und Kinderartikel geht in der Messehalle 4 in Klagenfurt bereits zum 18. Mal über die Bühne. Rund 520 VerkäuferInnen aus Kärnten und den umliegenden Bundesländer bieten in den beiden Tagen geschätzte 15.000 Produkte zum Kauf an. Kleines Detail am Rande: die Veranstaltung war nach nur 50 Minuten (!!) ausgebucht, und das ist absoluter Rekord.

Die 18. Baby-und Kinderbörse ist täglich von 08.30 bis 14.00 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Das Angebot reicht von Baby- und Kinderbekleidung, über Kinderwägen und Spielsachen, bis hin zu Artikel für den täglichen Gebrauch.