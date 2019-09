Verlost wird ein Tisch für 5 Personen in der Schlumberger-Lounge inklusive einer Flasche „Schlumberger ON ICE“ beim WB2G! Teilnahmeschluss: 6. Oktober 2019

Mitspielen und gewinnen! © Victor Deli

Auch 2019 werden bei Welcome [back] to Graz alle neu ankommenden Studierenden in unserer schönen Stadt willkommen geheißen und auch alle, die schon länger hier studieren, können sich nach den langen Sommerferien endlich wiedersehen.

Stattfinden wir das gemeinsame Feiern am Mittwoch, den 09. Oktober, im Univiertel – genauer gesagt in den Locations Monkeys, Moridal und Kottulinsky.

Partytiger dürfen sich ab 21 Uhr auf ein mächtiges (Live-)Musik-Lineup inkl. Silent Disco-Floor, auf Stelzen gehende Clowndocs, jede Menge Konfetti und auf vieles, vieles mehr freuen, das alle Partyherzen höher schlagen lassen wird!

Als besonderes Special wird es vor Ort eine prickelnde Schlumberger-Lounge geben.

Letztes Jahr konnte durch diese Benefiz-Veranstaltung € 2.000,- an die gemeinnützige Organisation Rainbows (für Kinder in stürmischen Zeiten) gespendet werden und auch heuer wird wieder der Großteil des Gewinns karitativen Zwecken zu Gute kommen!

Tickets: ausschließlich an den Abendkassen vor Ort erhältlich. Spark7 Kunden sichern sich ihre Karten zum Bestpreis.

Infos zum Event unter: facebook.com/lawsanatomy & auf Instagram @welcomeback2graz