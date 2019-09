Wir verlosen im Rahmen von "Alive after Five", der Einkaufsnacht in der Grazer Innenstadt zahlreiche Preise! Teilnahmeschluss: 1. Oktober 2019

Mitspielen und gewinnen! © tinksi

Alive after Five - die Einkaufsnacht in der Grazer Innenstadt am 11. Oktober 2019 von 17-20 Uhr!

An diesem Abend wird die Innenstadt wieder mit vielen Attraktionen locken. Länger Shoppen, Vorteile holen. Und dabei Kultur und Kulinarik genießen.

Zahlreiche Geschäfte locken mit unglaublichen Angeboten, gratis Verkostungen, echten Schnäppchen und kulturellen Schmankerln, die viele neue Seiten im vielfältigen Angebot der Innenstadt zeigen.

Was macht beispielsweise eine Linzbichlerpraline bei Tausendschön, ein Graz Messer bei Nussbaumer, Augenfit-Kapseln von Prokopp bei Brillenquartier, Blumen Leitner bei COS oder Pierogi bei Klammerth: Gemeinsame Sache! All das und noch viele weitere Kooperationen mit tollen Vorteilen von echten Grazer Innenstadtgeschäften erwarten Sie.